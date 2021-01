approvato in giunta il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico della Secondaria di Primo grado di S. Martino in Freddana.

Ieri abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico della Secondaria di Primo grado di S. Martino in Freddana. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Il progetto è stato finanziato anche grazie ad un importante contributo della . Dopo la riqualificazione termica (impianto fotovoltaico, nuovi infissi e cappotto termico) si completa il processo di riqualificazione dell’edificio. L’intervento complessivo è di circa 330mila euro. A breve partirà l’iter della gara per poter iniziare i lavori il prossimo giugno.