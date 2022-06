APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PARCO PUBBLICO DI MARLIA



Sarà situato tra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Lavori al via tra fine 2022 e inizio 2023



Approvato dalla giunta il progetto preliminare del nuovo parco pubblico di Marlia, che l’amministrazione Menesini realizzerà nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un’area di circa 7mila metri quadrati grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un progetto di piano attuativo. Il Comune è già al lavoro per la progettazione definitiva di questa importante opera che sarà realizzata grazie ad un finanziamento di 315mila euro provenienti da fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana a cui si aggiungono 60mila euro provenienti dalla Regione Toscana per la piantumazione di circa 160 alberature. L’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo polmone verde è previsto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, mentre il completamento dell’opera è in programma per la primavera del 2023. Il parco sarà suddiviso in varie aree tematiche: un’area giochi attrezzata rivolta a bambini fino a 10 anni; un’ area relax, ossia uno spazio ‘piazza’ predisposto anche per l’osservazione dei punti panoramici circostanti come La Specola e i paesi collinari di Matraia e Valgiano; un orto didattico riservato ai bambini della vicina scuola dell’infanzia; un’area di forestazione situata nella zona sud del parco che ospiterà varie specie arboree, attrezzi per il fitness e una collinetta d’erba circolare da utilizzare per il relax o piccoli eventi. Inoltre sarà presente una zona con particolari essenze arboree per la salvaguardia della biodiversità. Le varie aree tematiche del parco saranno suddivise secondo i tracciati delle maglie agrarie seguendo le canalette irrigue già presenti sul terreno dove nascerà la nuova area verde di Marlia. Il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del parco, della vicina scuola dell’infanzia e dell’intera frazione. Con un secondo lotto di interventi si andrà poi a realizzare un miglioramento di via della Chiesa, creando una ‘zona 30′ con attraversamenti rialzati. E’ inoltre allo studio la realizzazione di una rotonda tra l’ingresso del cimitero vecchio e l’ingresso del futuro parco per consentire alle auto che imboccano via della Chiesa dal vicino viale Europa di poter fare manovra in sicurezza invertendo il senso di marcia.



“Con l’approvazione del progetto preliminare compiamo un importante passo avanti per la realizzazione di una grande area verde attrezzata nel centro di Marlia – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Il parco svolgerà varie funzioni, da area gioco per i più piccoli ad area per il relax e l’attività sportiva all’aperto. La realizzazione di un polmone verde all’interno di questa popolosa frazione e di un parcheggio pubblico di fronte alla scuola dell’infanzia è un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione e richiesto dai cittadini che ora si appresta a divenire realtà grazie al fatto che siamo riusciti ad ottenere finanziamenti provenienti dal Pnrr. Il parco sorgerà in un’area centrale poco distante dal mercato, dalla scuola dell’infanzia e dalla chiesa parrocchiale e rappresenterà anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione e in particolare con gli antistanti spazi ricreativi riqualificati della parrocchia. Marlia sarà così un paese sempre più a misura di cittadino”.