Approvato il progetto esecutivo della riqualificazione di un tratto di via Don Aldo Mei e di via dei Colombini a Capannori

Approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione riguardanti la mobilità e l’illuminazione di un tratto di via Don Aldo Mei e di via dei Colombini a Capannori che prenderanno il via entro la fine dell’anno e, per un investimento di 224 mila euro, rientrano nel più ampio progetto di innovazione urbana PIU. L’intervento per quanto riguarda il tratto di Via Don Aldo Mei che va dall’altezza con via per Corte Pellegrini fino all’incrocio con via dei Colombini prevede, quale proseguimento dei lavori attualmente in corso sul primo tratto della viabilità, la realizzazione di una più comoda pista ciclabile in luogo dell’attuale, in doppio senso di marcia, posta in sede propria e un attiguo percorso pedonale, separati dalla presenza di una fascia verde, che delimita con chiarezza le due sedi, sulla quale verranno messi a dimora degli arbusti.

Inoltre verrà installata una nuova illuminazione a led di due altezze, l’una per le piste, l’altra per la carreggiata stradale, di cui l’intervento prevede un restringimento a favore della mobilità lenta. La nuova pista ciclabile verrà realizzata in calcestruzzo architettonico in continuità con la Piazza Aldo Moro, mentre la parte pedonale verrà realizzata con pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo in modo da distinguere il percorso pedonale e ciclabile. In via dei Colombini, nel tratto che va dall’intersezione con Via Aldo Mei fino alla Caserma dei Carabinieri, ovvero l’incrocio con via Cardinale Pacini, è in programma la trasformazione dell’attuale marciapiede in quota in una pista ciclopedonale ad unico senso larga 2,50 metri con il conseguente restringimento della carreggiata.La parte ciclabile (larga 1,5 metri) verrà realizzata in calcestruzzo architettonico mentre la parte pedonale (larga 1 metro), verrà realizzata con una pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo. Anche su questa viabilità sarà realizzata una nuova illuminazione a led.