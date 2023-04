Approvato il progetto definitivo per impianti di climatizzazione e nuovi allestimenti dell’auditorium di San Romano

La giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto definitivo per la ristrutturazione degli impianti e degli allestimenti interni dell’auditorium di San Romano. In dettaglio sarà rinnovato l’impianto di climatizzazione alimentato attraverso una pompa di calore con impianto utilizzabile sia in inverno per i riscaldamento che in estate per il rinfrescamento degli ambienti e relativo adeguato l’impianto elettrico. Sotto le poltrone della platea sarà collocato un sistema di riscaldamento radiante ad alta efficienza. Sarà completamente rifatto l’impianto di illuminazione con nuove lampade led a risparmio energetico. Verrà rinnovato il palco con accorgimenti per renderlo più in armonia con la zona del presbiterio della chiesa. Saranno infine realizzati importanti lavori di risanamento degli ambienti retrostanti la tribuna della chiesa interessati da infiltrazioni di acqua piovana ed umidità. Il costo totale dei lavori ammonta a 917.660 euro.

“Si tratta di interventi attesi da tempo fondamentali per rendere l’auditorium di San Romano utilizzabile tutto l’anno – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – questo significa rafforzare il sistema congressuale della città, ma anche poter usufruire di uno degli spazi monumentali più grandi di Lucca per concerti e manifestazioni culturali. Appena approvato il progetto esecutivo procederemo all’affidamento per avviare il cantiere in autunno”.