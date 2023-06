Approvato il progetto definitivo per il restauro di piazza del Giglio

Approvato il progetto definitivo per il restauro di piazza del Giglio

nuova pavimentazione e illuminazione e nuovi elementi di arredo

Piazza del Giglio sarà presto al centro di un grande cantiere di restauro che conferirà nuovo decoro a tutta l’area, uno dei più importanti spazi del centro storico. A oltre vent’anni dal precedente intervento, l’asfalto natura e le riquadrature in pietra sono infatti fortemente degradati.

“Il nuovo progetto, approvato nella giunta comunale è finanziato interamente dal Comune di Lucca con 600mila euro – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – e prevede il totale rifacimento della pavimentazione con un sottofondo in calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata che darà un aspetto ‘naturale’ molto simile all’asfalto natura, ma più resistente. Saranno rifatte le riquadrature in pietra di Matraia. Saranno collocati dissuasori di tipo estraibile e fioriere in ghisa per rafforzare la funzione pedonale della piazza. Inoltre saranno inseriti faretti incassati segnapasso e verrà realizzata una nuova illuminazione del monumento a Giuseppe Garibaldi. I lavori inizieranno a novembre dopo la fine di Lucca Comics & Games e dureranno cinque mesi”.

“Si tratta di un intervento fondamentale che non era più procrastinabile – afferma l’assessore al commercio Paola Granucci – piazza del Giglio è un luogo carico di storia, uno dei principali salotti del centro storico, area di passaggio dei principali percorsi di visita e commerciali della città di fronte al Teatro, luogo di importanti eventi. Fra questi c’è il Mercato antiquario. I lavori verranno realizzati nei mesi invernali e sarà necessario trovare una collocazione alternativa per gli espositori in questa zona; stiamo già valutando diverse possibilità e ci confronteremo con gli operatori che normalmente sono presenti nella piazza”.

—