APPROVATO DALLA GIUNTA IL PROGETTO PER LO SGAMBATOIO

Alessandrini: “Un’opera fortemente voluta da tutti i consiglieri comunali”

SORGERÀ A QUERCETA E AVRÀ SBOCCO DIRETTO SULL’ARGINE DEL VERSILIA

SERAVEZZA – Via libera dalla giunta Alessandrini al progetto definitivo per la realizzazione di uno sgambatoio per cani a Querceta.

Una notizia molto attesa da quanti posseggono un cane e potranno così utilizzare questo spazio pensato appositamente per i loro amici a quattro zampe, oltre che come naturale luogo di ritrovo per coloro che condividono questa passione.

Come già anticipato nei mesi scorsi, lo sgambatoio verrà realizzato lungo via Federigi in località Ponte di Tavole, al confine con Forte dei Marmi, in una porzione di terreno attigua all’argine del fiume Versilia.

Il progetto, dal costo di 30 mila euro, prevede due aree distinte e recintate ciascuna di circa 400 metri quadrati, una per cani di piccola taglia e una per quelli di grossa taglia.

La zona sarà attrezzata di tutto quanto necessario, ovvero panchine, fontanella, cestino porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni dei cani e un pannello con il regolamento.

Con il via libera della giunta, si tratterà adesso di procedere alla realizzazione del progetto esecutivo e all’appalto per l’affidamento dei lavori, così da giungere alla realizzazione entro pochi mesi.

“Si tratta di un servizio fortemente voluto da tutto il consiglio comunale – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – con un particolare impegno da parte della consigliera Elena Luisi che si è sempre spesa parecchio perché quest’opera venisse inserita nel programma degli interventi. Siamo certi che quest’area rappresenterà uno spazio molto apprezzato dai possessori di cani e, tra l’altro, darà la possibilità di accedere direttamente all’argine del fiume, permettendo così di proseguire la passeggiata lungo il Versilia. Questa destinazione d’uso ci dà anche modo di utilizzare al meglio uno spazio vincolato, in quanto attraversato dal metanodotto e da un elettrodotto, e che come tale consentiva poche altre opportunità se non quello di area a verde pubblico”.

Attiguo allo sgambatoio sarà realizzata anche una piccola area parcheggio ad uso dei frequentatori di questo parchetto ma anche dei residenti della zona.