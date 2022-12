Approvati i progetti per i lavori alla frana di via di Castagnori e per marciapiede e pista ciclabile in via dello Stadio

interventi per 750mila euro

Nella giunta comunale di ieri (mercoledì 21 dicembre) sono stati approvati i progetti definitivi di due opere rilevanti sul territorio. Il progetto più atteso è sicuramente quello relativo alla frana su via di Castagnori. Le opere previste si concentreranno sulla realizzazione di micropalificazioni, una berlinese e un muro di contenimento a monte. L’importo dei lavori è di 600mila euro. Il progetto esecutivo sarà approvato nelle prime settimane del nuovo anno e messo a a gara entro la fine di gennaio.

Il nuovo marciapiede e pista ciclabile di via dello Stadio sostituirà il percorso in ghiaino esistente. Oltre che al nuovo percorso pedonale sarà realizzata anche una pista ciclabile in asfalto natura per un importo complessivo di 150mila euro. Il progetto esecutivo sarà concluso a fine gennaio e messo subito a gara, mente in un secondo tempo saranno messi a dimora gli alberi con un risultato finale del tutto simile alle opere realizzate in viale Cadorna.