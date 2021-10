Approvata la riqualificazione del Parco Giochi Salvo D’Acquisto, di Piazza F.lli Meccheri in Vaiana

Approvata la riqualificazione del Parco Giochi Salvo D’Acquisto, di Piazza F.lli Meccheri in Vaiana e delle scuole d’infanzia “Nenni” in Caranna e Giorgini. Interventi per 160mila euro.

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione per la riqualificazione dei parchi pubblici ed alcune aree gioco delle scuole. La Giunta ha infatti approvato due progetti realizzati dall’Ufficio Tecnico del Comune per la sostituzione, fornitura e posa in opera di nuovi giochi nei parchi Salvo D’Acquisto, Piazza F.lli Meccheri in Vaiana e delle scuole d’Infanzia Nenni in Caranna e Giorgini.



“Questa Amministrazione ha molto a cuore le aree verdi del proprio territorio – sottolineano il sindaco Bruno Murzi e l’assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ghiselli – e molte sono state le opere realizzate finora soprattutto nei parchi pubblici. E’ nostra intenzione intervenire al fine di migliorare, sostituire, rinnovare o implementare le attrezzature ludiche ormai vetuste presenti nei parchi giochi o nelle aree delle scuole e se assenti di installarne di nuove, per garantire ai cittadini delle diverse zone e ai bambini di utilizzare e vivere al meglio in totale sicurezza le zone a verde comunali”.



Gli interventi prevedono la sostituzione dei giochi esistenti, compresa la realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma, la fornitura e installazione di attrezzature ludiche fruibili anche da bambini diversamente abili perché possano interagire nello stesso spazio con altri coetanei, sviluppare relazioni interpersonali ed esplorare il mondo esterno, funzioni che vengono esaltate attraverso il gioco, in particolare nell’età evolutiva.



Per il Parco in piazza F.lli Meccheri è in programma l’inserimento di una doppia torre con ponte oscillante e scivoli, un’altalena con sedili a palmetta e tavoletta e una giostra girevole; per il Parco giochi Salvo D’Acquisto struttura con scivolo a tubo e reti di arrampicata, altalena con sedili a gabbia e tavoletta; per la scuola Giorgini struttura a torre con scivolo a tubo ed altri scivoli aperti e arrampicata, fornitura e posa di gomma a colata ricreativa per giochi inclusivi quali campana, dama e nuovo gioco a molla con più posti; infine per la scuola Nenni una struttura a torre con scivolo a tubo ed altri scivoli aperti e arrampicata, fornitura e posa di gomma colata ricreativa per giochi inclusivi (campana, dama, ecc.), nuovo gioco a molla per più bambini e casetta inclusiva.

(qui sotto foto di uno dei nuovi giochi previsti)