Applausi per il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca all’Ospedale “San Luca”

Lucca, 25 novembre 2023 – Oggi (sabato 25 novembre) si è svolto, nella hall dell’ospedale “San Luca” di Lucca un apprezzatissimo concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca diretta dal maestro Nicola D’Arrigo, che dal 2018 è la banda ufficiale del Comune di Lucca. Era per questo presente anche il sindaco Mario Pardini, che ha anche partecipato all’esibizione, suonando alla batteria il mitico pezzo dei Queen “The show must go on”.

Fanno parte del corpo musicale anche alcuni operatori sanitari, come il cardiologo Andrea Azzarelli, l’infermiera del Pronto soccorso Ilaria Andreauccetti, infermiera del Pronto soccorso, il medico Alfredo Ciardi e l’ex medico del San Luca Mario Battistoni.

E’ stato proprio uno di loro, il dottor Azzarelli, a introdurre il concerto, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento proprio nel giorno della cerimonia di intitolazione della Terapia intensiva di Lucca al dottor Cellai.

Ha rivolto quindi un grazie particolare all’Azienda sanitaria, al sindaco Pardini e al direttore e maestro D’Arrigo, anche per la sua capacità di far crescere un gruppo costituito da persone che, per la maggior parte, di professione fanno altro. Gratitudine anche nei confronti di tutti i componenti della Filarmonica che ancora una volta hanno accettato di sacrificare il proprio tempo libero pur di partecipare a questo concerto.

Azzarelli ha poi lasciato la parola alla presentatrice ufficiale, Marta Battistoni, che ha introdotto i singoli brani.

Il programma era incentrato in gran parte, e non poteva essere altrimenti, sulle opere di Giacomo Puccini, con “Che gelida manina” dalla Boheme, “Nessun dorma” da Turandot e “E lucevan le stelle” da Tosca. Spazio poi alla canzone d’autore italiana con “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, alle grandi colonne sonore con “C’era una volta il west” di Ennio Morricone e alla musica internazionale con “The Show Must Go On” dei Queen.

Al “San Luca” le note di questi brani di grande suggestione sono arrivate agli utenti e agli operatori dell’ospedale e hanno permesso di promuovere benessere all’interno di questo luogo di cura e di assistenza, perché la musica è un linguaggio universale e uno straordinario strumento per trasmettere messaggi di solidarietà e speranza.

Prima del termine dell’esibizione, la presentatrice ha ricordato anche che la Filarmonica Giacomo Puccini – gruppo folkloristico la Castellana di Nozzano Castello non potrebbe essere cosi numerosa e presente sul territorio se non ci fosse come base una fiorente scuola di musica che vanta insegnanti di livello ed è aperta a tutte le età, con invito a chiunque voglia di farsi avanti, anche solo per provare uno strumento, una percussione, e magari poi per entrare a far parte della squadra.

In allegato alcune immagini del concerto al “San Luca” della Filarmonica Giacomo Puccini