Appello Associazione Carabinieri di Seravezza e Stazzema: “Restate a casa! Ci mettiamo a disposizione della cittadinanza!”.

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. “M.M.A. V. D. Antonio Colasanti”, di Seravezza e Stazzema (Lu), con sede a Querceta, in p.zza Pellegrini, ha diramato un comunicato con il quale invita la cittadinanza a restare a casa, rendendosi disponibile, a titolo gratuito, sul territorio comunale di riferimento, per ogni necessità:

– Ritiro e consegna spesa dal supermercato;

– Ritiro e consegna di medicinali o ricette mediche;

– Qualsiasi necessità occorrente;

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini, in particolare a persone anziane e a tutti coloro che si trovano impossibilitati ad uscire.

Contattare il seguente numero: 329 6668760

L’iniziativa arriva come un preziosissimo contributo in un periodo di emergenza durante il quale le misure restrittive emanate dal Governo, con l’intento di contenere il contagio da coronavirus, potrebbero creare alcune difficoltà, in particolar modo alle categorie piu’ deboli.

Un grande plauso all’Associazione Carabinieri che da anni collabora ed è convenzionata con la Protezione Civile del Comune di Seravezza.