APPELLO AGLI ELETTORI DELUSI DEL PD: ANDATE ALLE URNE SOSTENENDO SINISTRA CIVICA ED ECOLOGISTA. SALVINI NON DEVE AVERE LA TOSCANA

“NESSUN VOTO MANCHI ALL’APPELLO, NESSUN VOLTO MANCHI ALLA LOTTA”

Battere la destra, ma poi gettare le basi per un nuovo partito unitario di sinistra

Rosario Brillante, Candidato nel Collegio di Lucca al Consiglio Regionale nella Lista SINISTRA CIVICA E ECOLOGISTA nel centro sinistra. Il Profilo Facebook inaugurato pochi giorni or sono ha superato i 4.000 contatti con adesioni da tutto il territorio toscano: “Questa campagna serve per sconfiggere la destra, ma getta le basi per l’obiettivo di costruire un nuovo partito UNITARIO (e non di identità sia chiarissimo) di sinistra”.

“Condivido il disagio presente nel Pd per gli errori commessi nella campagna elettorale per le operazioni che hanno coinvolto Sandro Bonaceto a Viareggio e Marco Remaschi a Lucca. E anche per la scelta di votare Si al referendum”

“E’ sempre più forte la necessità di una svolta nel più grande partito di centro sinistra – CONTINUA ROSARIO BRILLANTE – Oggi però la priorità è che nessun mattone sia sottratto al muro che stiamo erigendo per lasciare la destra fuori dal Governo della Regione Toscana. Il centro sinistra ha presentato una lista elettorale, vasta e articolata, dove la presenza della sinistra e dell’ambientalismo rappresenta una garanzia per il raggruppamento che si batte contro la destra”.

ROSARIO BRILLANTE SI RIVOLE INFINE AGLI ELETTORI DELUSI “Vadano alle urne e con il loro voto fermino Salvini e inizino la costruzione di un nuovo centro sinistra all’altezza delle esigenze del Paese. Neppure un VOTO manchi all’appello. Neppure un VOLTO manchi alla lotta