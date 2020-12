Apicoltura, è tempo di aggiornare l’anagrafe

Come ogni anno,prossimo, gli apicoltori sono tenuti a comunicare alla Banca dati dell’(nota anche come Bda) il numero e la localizzazione degli alveari posseduti, con sanzioni previste per il mancato adempimento dai mille ai 4mila euro.

Per apicoltori si intendono tutti coloro che gestiscono api da miele, indipendentemente dal numero di alveari e dallo scopo per cui sono allevate. Sia che si tengano pochi alveari per l’autoconsumo familiare, o per attività didattiche o scientifiche, o che si gestiscano decine di alveari a livello professionale la denuncia all’anagrafe è obbligatoria.

Le api da miele infatti sono animali zootecnici e ogni alveare, in quanto capo zootecnico, deve essere registrato e censito in modo che si possa avere un quadro il più possibile completo del numero di alveari e della loro distribuzione sul territorio, sia per motivi statistici, sia per motivi sanitari.

La comunicazione può essere fatta autonomamente dai singoli apicoltori accedendo alla propria area riservata sul portale del Sistema informativo veterinario gestito dal ministero della Salute o richiedendo un account per poter iniziare a operare autonomamente sul portale.

Per ogni apiario devono essere indicati il numero degli alveari e le coordinate geografiche, oltre alla Asl di riferimento e al comune dove l’apiario è collocato.

Per informazioni o problemi sul funzionamento del Sistema informativo è possibile scrivere all’indirizzo csn@vetinfo.it o chiamare il numero verde 800 082280 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00.

In ogni caso la denuncia può essere fatta anche tramite le associazioni apistiche, o tramite professionisti autorizzati. Nel caso ci si rivolga ad associazioni o professionisti è consigliabile contattarli quanto prima in modo da permettere loro di lavorare con calma ed evitare accumuli di pratiche da sbrigare gli ultimi giorni dell’anno.