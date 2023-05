Apicoltori in ginocchio a causa del maltempo, le api stanno morendo di fame

Gli apicoltori toscani stretti nella morsa di stagioni sempre più anomale che scombussolano le fioriture e riducono la produzione di miele. La conseguenza è l’aumento dei costi per garantire la sopravvivenza degli sciami impossibilitati ad uscire dalle arnie, a fronte di ridotti sostegni economici.

A tutto questo si aggiunge la preoccupazione per l’arrivo, in alcune zone, della vespa killer che falcidia gli sciami. Non sarà una buona annata per le imprese apistiche della regione. La produzione di acacia è già compromessa nonostante la stagione fosse partita bene. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana in occasione del la giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli insetti impollinatori e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.