QUESTURA – Apertura straordinaria dello sportello passaporti sabato 20 maggio 2023.

A partire dalle ore 8:30 e sino alle ore 13:00 di sabato 20 maggio 2023, la Questura di Lucca organizzerà un’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti di Corso Garibaldi n.115.

Detta apertura straordinaria, prevista in una giornata per molti non lavorativa, è destinata a tutti coloro che, impossibilitati a prendere appuntamento per la richiesta di rilascio Passaporto, hanno comprovati motivi urgenti per partire quali: lavoro, salute, viaggi impellenti.

Ciò consentirà agli utenti di organizzare un viaggio anche all’ultimo minuto, magari approfittando delle prossime festività del ponte del due giugno, per trascorrere qualche giorno all’estero.

In detta occasione si procederà altresì a consegnare i titoli che hanno istanza presentata entro il 10 maggio.