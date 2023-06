Apertura straordinaria del museo “Antonucci”

Fino a domenica 18 giugno, per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia, il museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci” di Pietrasanta ha programmato orari di apertura straordinaria: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23.

Un’occasione ideale per visitare l’allestimento permanente e la mostra temporanea “Exploring The Ego Of Times”, nata dal progetto di Maicol Borghetti per accompagnare il visitatore in una riflessione sul tempo e sulla sua natura. I reperti archeologici dialogano con le opere di un artista contemporaneo, creano riflessi e simmetrie e portano all’interno del museo il racconto di un tempo nuovo, il futuro.