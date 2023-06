APERTURA MERCATINO LIBRI USATI 2023

In breve vi spieghiamo come funziona il “Mercatino dei libri usati”. La Storia l’Associazione di Volontariato “C.S.D.S. 2008” si occupa di organizzare e gestire il Mercatino dei Libri Usati da molti anni, prendendo in eredità quel progetto che nacque a Villa Bottini, durante l’occupazione del 1977. Alcuni fondatori dell’Associazione già collaboravano con ragazzi che organizzavano il mercatino nei primi anni 2000. Da qui nacque l’idea di creare un associazione e un format che fosse espandibile e maggiormente funzionante. All’epoca infatti i libri venivano catalogati a mano e lo scambio risultava molto complesso, limitando la capacità di acquisto e vendita a poche centinaia di volumi. Grazie allo sviluppo di un software gestionale realizzato dai nostri soci in breve tempo arrivammo a trattare oltre 8000 volumi l’anno. Da quel giorno non ci siamo mai fermati, abbiamo donato la nostra piattaforma ad altre associazioni, abbiamo collaborato negli anni con numerose Amministrazioni locali di tutta la Provincia, con COOP.fi per reperire i libri e con numerosi gruppi informali.

L’Evoluzione

Sebbene la nostra attività sia stata rallentata dall’emergenza COVID, ad oggi stiamo lavorando ad un software innovativo, che renda ancora più efficace lo scambio dei volumi di testo realizzato con l’aiuto di Pagina46 – soluzioni digitali.

Inoltre abbiamo sviluppato una nuova veste grafica, più moderna, grazie alla collaborazione con l’Agenzia di comunicazione Corilla che ha realizzato per noi un progetto completo di comunicazione. I ragazzi del direttivo stanno lavorando per la realizzazione di un FORMAT, un vero e proprio vademecum per chiunque voglia realizzare un proprio mercatino dei libri usati sul territorio mettendo a disposizione la nostra esperienza, una licenza del software, assistenza remota, corsi dedicati e formazione.

Acquisto & vendita

Come funziona il mercatino: presso la nostra sede, dopo essersi registrati, sarà possibile consegnare i propri libri usati in modalità di contovendita e metterli in vendita attraverso il portale.

Il nostro software cataloga i volumi in corso di validità e assegna loro un codice univoco che ne consente la tracciabilità.

Allo stesso modo è possibile acquistare immediatamente i libri disponibili o prenotare quelli necessari non ancora arrivati.

Per aprire una pratica di prenotazione è necessario lasciare un acconto proporzionale al valore dei volumi prenotati (verrà calcolato in automatico dal nostro software), c’è un termine ultimo per chiudere la pratica di prenotazione entro il quale l’utente dovrà presentarsi con la ricevuta per completare la pratica di acquisto o per la restituzione dell’acconto versato.

L’account all’area riservata: ogni utente registrato avrà un proprio account, con il quale, dalla sezione dedicata del sito web, potrà controllare lo stato dell’ordine, i libri venduti, scaricare le ricevute e numerose altre informazioni.