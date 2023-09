APERTURA DI UN REGISTRO PER LE CONDOGLIANZE APERTO IN PREFETTURA PER LA MORTE DI NAPOLITANO

A seguito del decesso del Presidente Emerito della Repubblica Senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’apertura di un registro di condoglianze presso gli Uffici Territoriali del Governo, dal giorno della camera ardente, domenica 24 settembre, fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato che si svolgeranno martedì 26 settembre. Il registro è a disposizione della cittadinanza presso l’ingresso della Prefettura in Piazza Napoleone, cortile degli Svizzeri, all’ingresso principale di Palazzo Ducale, domenica 24 settembre, dalla ore 9,00 alle ore 14,00; lunedì 25 settembre e martedì 26 settembre dalle ore 8,00 alle ore 20.00. Lucca, 23 settembre 2023 Il Capo di Gabinetto Trimarchi