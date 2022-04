APERTURA DI UN NUOVO NEGOZIO DI MERCERIA – INTIMO SIA DONNA CHE UOMO

ROSA SRL CON SEDE A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA ,

apre un nuovo punto vendita a Gallicano in via di fondovalle n 22

sono messi in vendita articoli INTIMI – sia per uomo sia per donna delle migliori marche presenti sul mercato ai prezzi piu’ bassi della valle

l’inaugurazione del nuovo punto ventita e prevista per SABATO 9 APRILE ORE 16 SIETE TUTTI INVITATI