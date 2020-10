Apertura di 2 nuovi supermercati, opera di Mungai, non del sindaco Coluccini

“Tutto il mio stupore per le affermazioni fuorvianti avanzate dal direttore della Conad di Massarosa circa l’apertura di nuovi supermercati da parti di aziende sue concorrenti nel territorio comunale”: lo afferma il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini.

Il primo cittadino replica alle considerazioni del direttore della Conad Luca Ragghianti, che a mezzo stampa ha dichiarato come l’amministrazione comunale ha provveduto a concedere un permesso a una società concorrente dopo aver ribadito più volte la sua contrarietà all’apertura di nuovi punti vendita della grande distribuzione. “La mia posizione è sempre stata chiara – afferma Coluccini – e non è cambiata: sono contrario a nuovi punti vendita che finiscono per impoverire il nostro tessuto commerciale di piccole e medie realtà.

“La vicenda, ricorda il sindaco, nasce molto prima, e risale all’amministrazione Mungai. “Il responsabile della Conad – aggiunge Coluccini – sembra ignorare che le autorizzazioni, politicamente molto discutibili ma amministrativamente legittime, che sono a fondamento della nuova apertura sono state concesse a due soli giorni dal voto delle comunali del 2019 per opera di chi mi ha preceduto.

La mia amministrazione, piaccia o no, si è trovata questa situazione e non ha potuto che prenderne atto con il rammarico che a suo tempo chi ci ha preceduto poteva – ma non ha voluto, ma anzi ha fatto addirittura varianti urbanistiche ad hoc- impedire lo sbarco di nuove attività attraverso gli strumenti urbanistici. Contestare che il Comune di Massarosa si sia opposto in sede di Tar a quanto impugnato dal gruppo Conad significa ignorare le più elementari regole di continuità amministrativa che impongono, a tutela del Comune stesso, di difendere le scelte fatte, quantunque politicamente possano non essere condivisibili.

Quello che possono garantire è che non siamo e non saremo disponibili a concedere ulteriori autorizzazioni a altri gruppi che si facessero avanti: è un impegno assunto in campagna elettorale e lo manterrò attraverso il nuovo piano regolatore”. Sulla polemica per lo sbarco di nuovi punti della grande distribuzione interviene anche l’assessore al Commercio Michela Dell’Innocenti. “Raccogliamo quanto seminato dalla precedente amministrazione – spiega – che si rifiutò di congelare le concessioni in attesa del voto popolare del 2019: fa sensazione leggere che alcuni esponenti dell’opposizione solo ora si accorgono del danno fatto da loro stessi quando governavano Massarosa e provano a scaricare su chi ha sempre avuto le idee chiare su come fronteggiare la grande distribuzione. Il nostro impegno accanto ai negozi di vicinato è continuo e prioritario, così come il confronto con le associazioni di categoria. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per impedire l’impoverimento e ulteriore disagio del nostro storico tessuto commerciale e la prossima creazione di un centro commerciale naturale a Massarosa capoluogo va visto in questa logica”.

