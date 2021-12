Aperto il Christmas Village a Fornaci

BARGA – Annullata il 4 dicembre per il maltempo, si è svolta sabato la cerimonia per dare il benvenuto al Christmas Village a Fornaci; per festeggiare degnamente lo speciale villaggio natalizio a base di tante proposte per i più piccoli, spettacoli ed intrattenimenti vari e con anche come piatto forte la pista di pattinaggio in Piazza.

Sabato la sfilata di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, la musica della street band, lo spettacolo sull’incontro tra Babbo Natale e la Befana hanno fatto da cornice alle attività nella pista di pattinaggio che è stata anche ufficialmente inaugurata dopo il rinvio della cerimonia del 4 dicembre scorso. Anche via della Repubblica è stata chiusa al traffico come avrebbe dovuto essere il sabato precedente.

Per questo secondo sabato natalizio, tanta gente a Fornaci; soprattutto in piazza IV Novembre, a godersi l’atmosfera di festa insieme agli organizzatori principali, il Cipaf di Fornaci ed il Comune di Barga. Il pomeriggio si era aperto con la sfilata con tanto di musica di Babbo Natale e dei suoi magici aiutanti, lungo via della Repubblica.

Fornaci ha regalato tante proposte anche per domenica 12 dicembre, con negozi aperti, il mercato straordinario ambulante, la pista di pattinaggio, le animazioni e gli spettacoli dell’associazione Il Circo e la Luna.

Gli appuntamenti con il Christmas Village sono adesso per il 18 e 19 dicembre prossimi. Fornaci vi aspetta.