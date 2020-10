aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Basati,

Prevenzione, protezione e sicurezza: aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Basati, primo tassello del piano di messa in sicurezza sismica delle scuole e degli edifici comunali

Partiti i lavori alla scuola dell’infanzia di Basati, prima tessera del complesso mosaico di interventi varati dall’Amministrazione Tarabella per la messa in sicurezza sismica delle scuole comunali e degli edifici strategici e rilevanti. I lavori sono affidati all’impresa edile Alessio di Camaiore e si concluderanno, nella previsione indicata nel contratto di affidamento, ai primi di aprile del prossimo anno. Nelle opere di adeguamento del plesso il Comune investe 405 mila euro.

«Il cantiere di Basati è il primo dei molti che nei prossimi anni interesseranno il patrimonio edilizio del Comune di Seravezza, in particolare gli edifici scolastici, ma anche il palazzo comunale», spiega la vicesindaco Valentina Salvatori, che stamani, a pochi giorni dall’avvio dell’intervento, ha visitato il cantiere assieme al responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune, ingegner Roberto Orsini. «Come abbiamo avuto modo di rimarcare più volte, questa Amministrazione ha scelto di dare priorità ai temi della sicurezza ed è stata attiva fin dal proprio insediamento per verificare prima e per garantire poi la sicurezza sismica degli edifici che ospitano i nostri studenti o che sono sede dei servizi essenziali per la popolazione. Il piano degli interventi è definito da tempo e procede sulla base delle risorse a disposizione dell’ente. Cito fra queste i circa 2,6 milioni di euro del mutuo contratto a fine 2018, ma anche i diversi finanziamenti ricercati e ottenuti in questi anni e, ultimi in ordine di tempo, gli stanziamenti investiti nel capitolo sicurezza con la variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale pochi giorni or sono. I prossimi interventi in vista sono quelli che interesseranno la scuola dell’infanzia “Munari” di Querceta e il Municipio: nel primo caso di tratta di opere per circa 350 mila euro, già affidate, che verranno programmate in modo tale da non interferire con la didattica; nel secondo caso si interverrà per realizzare in contemporanea le opere di superamento della vulnerabilità sismica e di efficientamento energetico per un impegno economico globale di 2,15 milioni di euro».

La scuola dell’infanzia “Romeo Salvatori” di Basati verrà completamente ristrutturata. Resterà l’involucro esterno, non muterà l’estetica della facciata, ma all’interno sarà tutto nuovo: pavimenti, infissi, servizi, impianti. L’adeguamento del fabbricato agli attuali standard di sicurezza sismica avverrà attraverso il rinforzo delle strutture principali, in particolare con la sostituzione degli impalcati di piano e della copertura, il miglioramento delle prestazioni delle murature esistenti, la regolarizzazione planimetrica e la riduzione di ampiezza delle aperture di maggior luce, compatibilmente con i vincoli di carattere urbanistico e igienico-funzionale della scuola. La nuova coibentazione muraria consentirà inoltre di adeguare le prestazioni energetiche del fabbricato agli standard di legge. Alle due aule, ai locali cucina e dispensa, al refettorio e ai bagni esistenti, verrà affiancato un nuovo servizio igienico per portatori di handicap. Verranno infine abbattute le barriere architettoniche con la realizzazione di una rampa ad accessibilità facilitata per disabili che collegherà direttamente il cancello d’ingresso con l’interno del plesso passando sul retro dell’edificio.