APERTO IL CANTIERE PER IL RIFACIMENTO DELLO SVINCOLO TRA VIA SARZANESE E VIA MATTEOTTI Obiettivo il miglioramento della viabilità e della sicurezza in un tratto molto trafficato. Sarà realizzata un ulteriore corsia di svolta verso Piano di Conca per migliorare l’accesso in strada e rifatto completamente il piano stradale dello svincolo. Il lavoro andrà a migliorare una delle attuali maggiori problematiche rappresentata dalla pendenza della strada. L’area della svicolo sarà infatti totalmente rimessa in piano.