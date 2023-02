Aperto il bando per l’edizione 2023 del “Carducci”

Aperte le selezioni per partecipare al Premio Nazionale di Poesia “Giosuè Carducci”, giunto all’edizione numero 67, indetto dal Comune di Pietrasanta per onorare il suo celebre concittadino e riservato agli autori di un’opera edita in lingua italiana, pubblicata dopo il 1° gennaio 2022.

Entro il 15 maggio i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del premio (presso il palazzo comunale, piazza Matteotti n. 29) le proprie opere, in sei copie e formato cartaceo, con una lettera di accompagnamento contenente dati anagrafici, recapiti telefonici e di posta elettronica.

La partecipazione è gratuita: la giuria, presieduta dalla professoressa Ilaria Cipriani e composta da Silvia Bre, Stefano Del Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi, selezionerà le tre opere finaliste del concorso i cui autori saranno invitati a Pietrasanta in occasione della cerimonia di premiazione, il 27 luglio, data di nascita del poeta di “Davanti San Guido”.

“Ci aspettiamo di confermare l’altissima partecipazione delle ultime edizioni – ha dichiarato Cipriani – in termini sia numerici, sia di qualità dei lavori in concorso. Sono attese le maggiori case editrici italiane e gli esponenti più autorevoli della poesia contemporanea: sarà come sempre una bellissima sfida, anche per noi giurati, individuare il vincitore degno di arricchire il prestigioso albo del Premio Carducci”.

A ognuno dei tre finalisti verrà corrisposto un premio in denaro, più sostanzioso per il vincitore.

Informazioni all’indirizzo di posta elettronica premiocarducci@comune. pietrasanta.lu.it oppure al numero 0584 795278.