Aperto il bando per il contributo affitti

C’è tempo fino alle 23,59 del 30 novembre, per inviare la domanda di partecipazione al bando aperto dal Comune per ottenere il contributo economico previsto a sostegno del pagamento degli affitti.

Possono partecipare tutti i titolari di contratto di locazione per un immobile di mercato destinato ad abitazione, in difficoltà nel pagamento del canone e in possesso dei requisiti specificati, fra questi la cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, la residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta (e, precisamente, nell’immobile oggetto del contratto di locazione adibito ad abitazione principale per cui si chiede l’accesso al contributo), un valore Ise (Indicatore di situazione economica) non superiore a 32.048,52 euro e un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 16.500.

La domanda, prodotta sui moduli scaricabili dal sito internet del Comune (sezione “News in evidenza”, visibile in home page) o disponibili in cartaceo presso l’ufficio Urp in piazza Matteotti e l’ufficio Casa in via Marconi, può essere presentata direttamente al Protocollo comunale, inviata per Raccomandata A/R o per posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.pietrasanta@postacert. toscana.it.