APERTO FINO AL 10 OTTOBRE IL BANDO PER IL CONTRIBUTO AFFITTO

CAPANNORI – APERTO FINO AL 10 OTTOBRE IL BANDO PER IL CONTRIBUTO AFFITTO

C’è tempo fino al prossimo 10 ottobre per la presentazione delle domande per richiedere i contributi in conto affitto. Un’azione di sostegno ai cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione della casa che l’amministrazione comunale prosegue anche per il 2022.

I contributi in conto affitto sono suddivisi in 2 fasce: fascia A e fascia B. Sono collocati nella fascia A i cittadini il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all’importo di € 13.619,58 (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021) e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%. Sono collocati nella fascia B i cittadini il cui valore ISE risulti compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.619,58 e l’importo di € 29.545,98 per l’anno 2022, con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori ed essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo. Inoltre il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 25 mila euro e il patrimonio complessivo non può superare il limite di 40.000 euro. Tutti gli altri requisiti saranno consultabili nel bando pubblicato sul sito del Comune ( www.comune.capannori.lu.it ).

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il Servizio online al link https://servizi-online.comune. capannori.lu.it/web/home/ avvia-una-istanza1 mediante una delle seguenti modalità telematiche: attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card; tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale); tramite la Carta d’identità elettronica.

Resta salva la possibilità di rivolgersi ad un patronato per l’aiuto nella compilazione della domanda.

Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e senza alcuna rete familiare (persone che non possono contare sul sostegno di familiari nella compilazione on-line della domanda), possono rivolgersi allo sportello sociale/punto insieme per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda telefonando ai numeri 0583/428427 – 0583-428418, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedi e giovedi.