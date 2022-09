Aperto a Fornaci un Parco dedicato ai cani ” CanPino “

BARGA – A Fornaci di Barga in via Guido Rossa, con il sapiente recupero di una vasta area agricola incolta, è stato aperto il CaNpino, Dog Park e Centro Cinofilo condotto da Sara Leona Santini e dal suo team dell’Associazione sportiva Natural Pet Art.

Si tratta indubbiamente di un vero e proprio piccolo paradiso per cani. Sono davvero diversi i servizi che offre questo parco per cani. A proposito di educazione dei cani, nei giorni scorsi due cani in Valle del Serchio ne hanno aggredito un terzo provocandone la morte; la legge prevede in questi casi un preciso percorso di recupero. Dunque a Fornaci ora c’è un luogo completamente dedicato ai nostri amici a quattro zampe, offrendo la possibilità di avere una scuola rivolta ai cani ed i suoi padroni, a chi ha problemi da risolvere oppure a chi semplicemente vuole evolvere il rapporto con il propri amici a quattro zampe in qualcosa di più, grazie all’aiuto degli educatori esperti e dei diversi corsi che si svolgeranno al centro.