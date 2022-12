Aperti due avvisi di mobilità per il Comune di Porcari

Si cerca una figura di istruttore tecnico e di direttivo amministrativo contabile

Il Comune di Porcari ha pubblicato due avvisi per assumere, con procedura di mobilità esterna volontaria, due nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

In particolare l’ente richiede una figura che ricopra il ruolo di istruttore tecnico, categoria C, da destinare al servizio lavori pubblici e patrimonio, e una per il ruolo di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da destinare al servizio finanziario e tributi.

Le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Porcari negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16,30 nei soli pomeriggi di martedì e giovedì. Potranno anche essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec all’indirizzo comune.porcari@postacert. toscana.it entro e non oltre il termine perentorio del 30 gennaio 2023 per il primo avviso e del 6 febbraio 2023 per il secondo avviso.

In caso di domanda trasmessa come raccomandata non farà fede la data del timbro postale.

È possibile prendere visione dell’avviso pubblico sulla home page del sito istituzionale www.comunediporcari.org o sull’albo pretorio dell’ente.