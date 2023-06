Aperti da oggi i nuovi sgambatoi di Forte dei Marmi

Aperti da oggi i nuovi sgambatoi di Forte dei Marmi, in via Ferrucci, in via Civitali e in via XX Settembre, dietro lo stadio comunale Necchi Balloni. Gli sgambatoi offrono ai cani uno spazio protetto in cui socializzare, esercitarsi e correre in sicurezza, migliorando così il proprio benessere psicofisico; ai proprietari la possibilità di far incontrare, giocare, interagire i propri amici a quattro zampe, con la tranquillità garantita da un ambiente controllato e provvisto di tutti gli strumenti necessari: dalla fontanella dell’acqua fornita di ciotola agli appositi cestini con sacchettini per raccogliere i bisogni in dotazione. Gli sgambatoi rimangono a disposizione di tutti i cani e dei loro padroni dalle 8:00 alle 20.00, secondo l’orario estivo.