APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE AI CORSI GRATUITI SULL’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI

SERAVEZZA – Prosegue la raccolta di iscrizioni per partecipare ai corsi finalizzati ad apprendere le tecniche di utilizzo dei DAE (defibrillatori), promossi dall’Assessore al sociale e alla salute dei cittadini, Stefano Pellegrini. Un’opportunità rivolta ai cittadini residenti nel comune di Seravezza che abbiano raggiunto la maggiore età.

I corsi sono gratuiti e permetteranno di apprendere le manovre fondamentali come il massaggio cardiaco e quindi l’uso del defibrillatore, uno strumento importantissimo per consentire un primo intervento in attesa dei soccorsi.

Le lezioni sono tenute dall’Associazione Salvamento Versilia e consistono in una parte teorica e in una pratica durante la quale i corsisti possono apprendere le tecniche su un manichino e con l’ausilio di un DAE didattico.

I corsi vanno di pari passo con la progressiva installazione sul territorio comunale dei defibrillatori, per far sì che la loro presenza sia accompagnata da un crescente numero di persone capaci, in caso di necessità, di utilizzarli adeguatamente.

Questa la mappa dei DAE prevista con il progetto BATTITI DI CUORE – SERAVEZZA COMUNE CARDIOPROTETTO:

DAE già installati: Querceta, Azzano, Giustagnana, Fabbiano e Cerreta Sant’Antonio;

DAE da installare entro maggio: Seravezza e Riomagno;

DAE da installare entro l’estate: Minazzana, Basati, Corvaia.

DAE portatile già a disposizione della pattuglia della Polizia Municipale.

I cittadini interessati ad iscriversi ai corsi – gratuiti e con rilascio di attestato di partecipazione – possono inviare una email all’indirizzo: corsidaeseravezza@gmail.com, specificando nome, cognome e un recapito telefonico.

Quanti volessero contribuire a questa rete di protezione, favorendo l’acquisto di nuovi DAE, possono farlo attraverso un versamento sul conto corrente appositamente attivato: IT20J0103070241000001124925, aperto dal Comune presso il Monte dei Paschi di Siena, con la causale Progetto battiti di cuore.