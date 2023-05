FORTE DEI MARMI – Aperte le iscrizioni per il Summer Campus 2023 per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: domande a partire dal 31 maggio fino al 15 giugno.

“Il Summer Campus – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Galleni – propone ai ragazzi un’ampia offerta di esperienze per vivere l’estate “pienamente”, dai giochi di conoscenza, al laboratorio video e foto, attività sportiva in palestra e all’aria aperta, nuoto in piscina, attività in spiaggia ,corsi di surf e canoa, gite didattiche e assistenza compiti.”