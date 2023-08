Aperte le iscrizioni al progetto “Colibrì”

Sono aperte da oggi (giovedì 3 agosto), per bambini e bambine da 3 mesi a 6 anni residenti e non a Pietrasanta, le iscrizioni al progetto “Colibrì”, il servizio educativo del Comune di Pietrasanta che, dal 4 settembre e fino al termine dell’anno scolastico 2023/2024, accoglierà i piccoli e i componenti della loro familiglia per coinvolgerli in momenti di esperienza e gioco condivisi.

I bambini da 3 a 30 mesi saranno accolti al “Nido del Colibrì”, in via Campanella, nel quartiere Africa; per i più grandi, fino all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, sarà a disposizione la sede di via Monteverdi, in località Ponterosso.

Le domande possono essere presentate solo online, utlizzando la piattaforma Sosi@home (Servizi scolastici) accessibile, con identità digitale Spid, dalla home page del sito del Comune. Maggiori informazioni su quote di partecipazione, orari e attività previste dal progetto sono consultabili sulla rete civica comunale, nella sezione “Pubblica istruzione”.