Aperte le iscrizioni al Junior Choir

il coro di Jam Academy per bambine e bambini

diretto da Isabella Ferri

Sono aperte le iscrizioni al Junior Choir, il coro per bambini e bambine della Jam Academy Lucca. “Il canto corale ha sempre avuto un ruolo sociale ed educativo fin dai tempi antichi. L’importanza della condivisione delle proprie emozioni, delle proprie vibrazioni e del senso di appartenenza sono punti cardine per la crescita musicale di ognuno di noi” spiega l’insegnante e direttrice, Isabella Ferri.

Con l’inizio del nuovo anno, Jam Academy vuole offrire questa opportunità gratuitamente a tutti i piccoli della scuola che frequenteranno i corsi Junior. Possono iscriversi bambine e bambini dai 6 ai 13 anni; gli incontri si terranno con frequenza quindicinale e il repertorio sarà incentrato su musica moderna con arrangiamenti vocali studiati appositamente, che permetterà loro di imparare in poco tempo i principi base del canto corale (training, conduzione corporea e ritmo, principi base di tecnica vocale e respirazione). Nel rispetto delle più rigorose norme vigenti in materia di sicurezza e distanziamento sociale i gruppi saranno formati da non più di 10 bambini e lavoreranno nel nostro Auditorium di 60 mq.

Isabella Ferri, classe 1984, ha studiato canto e pianoforte e si esibisce live con l’Isabella Ferri Jazz Quartet. Insegna canto ai bambini dal 2005 ed è vocal coach del Laboratorio Accademico Danza di Antonella Lombardo; dal 2011 è docente di propedeutica musicale per i piccoli delle scuole materne. È responsabile del dipartimento canto presso la Jam Academy Lucca per il corso Rock &Pop e per i corsi Junior , nonché docente nelle scuole elementari per i progetti di educazione musicale.

La partecipazione al coro sarà completamente gratuita per tutti gli iscritti ai Corsi Junior di chitarra, basso, batteria, canto, piano e sax e avrà un costo di 20€ mensile per i non iscritti.