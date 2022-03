Aperte le iscrizioni al corso gratuito di alfabetizzazione digitale per la terza età

Le lezioni si svolgeranno al centro diurno ‘Il Girasole’ di Rughi

I servizi digitali sono sempre più diffusi. E possono permettere di risparmiare tempo, lunghe code e contatti impropri soprattutto in tempi di emergenza sanitaria. Ecco perché, in parallelo con una transizione sempre più frequente degli enti pubblici verso gli sportelli on line il Comune di Porcari ha deciso di organizzare un corso gratuito di alfabetizzazione digitale rivolto ai cittadini over 65 che ha le finalità di fornire le conoscenze necessarie per utilizzare i vantaggi del digitale in maniera consapevole e in sicurezza.

“Questi due lunghi anni di pandemia – spiega l’assessora alle politiche sociali, Lisa Baiocchi – hanno insegnato a tutti come sia indispensabile saper utilizzare gli strumenti digitali e conoscere al massimo le potenzialità di uno smartphone o di un tablet. Abbiamo toccato con mano, insomma, nel corso dei momenti peggiori di questa emergenza sanitaria, l’importanza della rete. È utile per tutti saper utilizzare strumenti che possono facilitare la vita di tutti i giorni, sia per accedere ai servizi della pubblica amministrazione sia per pagare una bolletta, prenotare un vaccino, partecipare a conferenze on line e rimanere in contatto con amici e parenti. Così raggiungiamo anche l’obiettivo di prevenire i fenomeni di esclusione o isolamento dei residenti più anziani”.

Il corso si terrà dal 19 aprile prossimo al centro diurno anziani Il Girasole in via Romana Ovest a Porcari e durerà 18 ore, che si svolgeranno per 15 ore in presenza e 3 con modalità di formazione a distanza su piattaforma Zoom, con assistenza dei docenti e degli operatori di Soecoforma.

Al centro delle lezioni, fra l’altro, i principi di base dei dispositivi digitali, l’utilizzo della posta elettronica e del cloud, l’accesso alle funzioni di base per la pubblica amministrazione anche grazie allo Spid e l’utilizzo di videochiamate e gli strumenti per la partecipazione a videoconferenze e webinar.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 di aprile e per informazioni è possibile contattare la dottoressa Elisa Mannarino al numero 0583.432237.