EDILIZIA SCOLASTICA – APERTE LE BUSTE: QUATTRO LE DITTE IN GARA PER I LAVORI ALLO STAGI-DON LAZZERI DI PIETRASANA LA PROSSIMA SETTIMANA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Sono quattro le ditte in gara per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del progetto della Provincia di una nuova sede unica del nuovo plesso scolastico dell’Istituto tecnico-liceale Liceo artistico ‘Stagi’ e Istituto tecnico ‘Don Lazzeri’ di Pietrasanta. Le ditte che partecipano alla gara sono: Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. con sede a Ravenna; Manelli Impresa spa, di Monopoli (Ba); Costruzioni Ingg. Penzi spa di Maddaloni (Ce) e Ati tra Consital-Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e Servizi società cooperativa, Holzbau Sud srl e Csa Consorzio servizi e appalti con sede della mandataria a Bologna. Al termine della prossima settimana, terminate le verifiche previste dall’iter, si arriverà alla proposta di aggiudicazione dei lavori.

«L’obiettivo di questo progetto che ha un costo di circa 20 milioni di euro – commentano il presidente della Provincia, Luca Menesini, e il vicepresidente, Nicola Conti, titolare anche della delega per le scuole della Versilia – è quello di dare vita a un edificio che pensi già al futuro di questi istituti, con un’organizzazione planimetrica aderente alle esigenze di una scuola contemporanea, ma anche alle specificità del luogo. Vi saranno, infatti, aule e laboratori all’avanguardia e tali da poter accogliere gli attuali 600 tra studenti e studentesse. Non solo: sono previsti anche spazi espositivi che daranno ulteriore prestigio a questo plesso scolastico. Ci preme rassicurare che i lavori saranno realizzati in modo da creare il minor disagio possibile sia agli studenti, sia a chi lavora in questi istituti e che l’intervento è stato pensato in modo da non compromettere la continuità dell’attività laboratoriale. Proseguiamo, quindi, nell’opera intrapresa già da tempo dall’amministrazione provinciale di proiettare le scuole di nostra competenza nel futuro, sia per quanto riguarda la funzionalità, l’aspetto estetico e, forse soprattutto, il settore ambientale, sfruttando al massimo le innovazioni che garantiscono di poter dare un’impronta ‘green’ di estrema avanguardia ai nostri edifici. Anche in questo caso, infatti, tutti i materiali sono naturali ed eco-compatibili : si tratta di una scelta ben precisa per unire la tutela ambientale a quella della salute di questi spazi e di chi li frequenta».

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio che si articolerà in due porzioni: il piano terra è costituito da un unico basamento, dotato di ampie finestre, dove realizzato uno spazio espositivo che si avvale dell’illuminazione proveniente dall’alto.

Nella parte a nord trovano spazio i laboratori ‘pesanti’, quelli, cioè, che necessitano di essere raggiunti da mezzi, mentre a sud si aprono altri spazi laboratoriali e gli ambienti dedicati alle serre e alle coltivazioni.

Due nuovi bracci chiudono un quadrilatero, andando a unire la nuova scuola al blocco amministrativo: qua trovano sede la biblioteca e l’aula magna, mentre in quello che oggi è il blocco amministrativo, troverà sede la gipsoteca.

Al piano terra sono previsti 16 locali adibiti ad aule per attività speciali, mentre altri 3 locali sono destinati ad aule per attività integrative e parascolastiche. Sempre a questo piano, sarà allestita la biblioteca. A questi si aggiungono 11 aule per le attività normali e lo spazio aperto per le attività collettive .

Al secondo piano, come al primo, si trovano 11 aule didattiche per attività normali a cui si aggiungono un laboratorio di fisica, uno di informatica, la sala professori.

Al terzo e ultimo piano, infine, vi sono 10 aule didattiche, la sala professori, un laboratorio economico e un laboratorio di chimica e scienze .

Il progetto ha un costo di 19 milioni 224mila euro, provenienti dal programma europeo NextGenerationEu e dal Pnrr.