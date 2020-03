Anziano investito e ucciso dal treno sui binari

Un uomo è morto stamani investito da un treno lungo la linea Tirrenica, all’altezza della Bufalina a Torre del Lago.

Ha 82 anni, Michele Cirillo l’anziano che è deceduto mentre stava attraversando i binari in bicicletta quando stato travolto dal convoglio, un Frecciabianca Roma-Genova. Sul posto è intervenuto il personale del 118 della Versilia che aveva allertato anche l’elicottero Pegaso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.

E’ intervenuta anche la polizia per il rilievi e il personale della Rete ferroviaria italiana. In seguito all’investimento, avvenuto intorno alle 9.30, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzione tra Torre del Lago e Viareggio.Ed è ripresa in entrambi i sensi di marcia alle 11,45 a 30 chilometri orari per consentire la rimozione della salma e la bonifica del tratto dove è avvenuta la disgrazia a pochi metri dalla propria abitazione. L’uomo che era conosciuto nella frazione per il suo impegno anche per la salvaguardia de verde e per la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti alla Bufalina lascia la moglie Alfonsina e i figli Rinaldo e Vincenzo.