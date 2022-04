Anziani, aperte le adesioni ai soggiorni termali

Sono aperte le adesioni ai soggiorni presso strutture termali dedicati alla popolazione più anziana di Pietrasanta.

Organizzati per l’estate 2022 dall’associazione Filo d’Argento e da Anteas Servizi, in collaborazione con il Comune, i pacchetti comprendono viaggio, soggiorno in pensione completa con bevande, accompagnatore e animazione.

L’associazione Filo d’Argento sta predisponendo turni con destinazione Ischia; l’Anteas, Associazione Nazionale della Terza Età, ha in programma soggiorni termali presso strutture di Abano Terme. Informazioni possono essere richieste direttamente alle associazioni: 0584 283198 per il Filo d’Argento, 0584 70603 per Anteas.

L’amministrazione comunale sostiene queste iniziative attraverso una quota di partecipazione alla spesa che i cittadini interessati possono richiedere all’ufficio servizi sociali: per accedere al sostegno economico è necessario aver compiuto il 65° anno di età ed essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità.