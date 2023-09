Antraccoli si corre la 30.a edizione della Staffetta del Pioppino

ad Antraccoli sabato 16 settembre si corre la 30.a edizione della Staffetta del Pioppino

L’Asd Marciatori 1976 Antraccoli Lucca organizza, questo sabato 16 settembre dalle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Antraccoli con partenza dagli stands della “Sagra del Pioppino” in via Romana 2781, la 30.a edizione della classica gara competitiva: “Staffetta del Pioppino 3×3,85 km.”, valida per la classifica di società del Criterium Podistico Toscano.

“La manifestazione consiste in una corsa podistica a staffetta, – spiega il presidente dei Marciatori Antraccoli, Gianluca Simonetti – che sarà composta da tre podisti ed il circuito si svolge su una lunghezza di 3,85 km. che deve essere affrontato da ogni componente della staffetta. Quest’anno faremo il cambio tra uno staffettista e l’altro, con il testimone, così da dare più il senso della staffetta ovvero correre in squadra. Questo ci dà una bella emozione. Infatti la possiamo vedere in due maniere, una che valorizza il senso di squadra, infatti la classifica a squadre è fatta considerando quelle composte da tutti e tre i podisti del solito gruppo sportivo, ma anche dalla possibilità di correre insieme ad altri amici per fare a loro volta squadra. Vorrei inoltre fare un mega ringraziamento a tutti i nostri sponsors, che anche quest’anno ci hanno supportato, in particolar modo Brico Io, BL Elettronica, Sherwing Williams, Ema Antincendi ma anche a tutti gli altri ed un grazie alle autorità locali sia di Lucca che di Capannori per la collaborazione. Il percorso di questa 30ª edizione presenta poche novità, il tracciato rimane quello già conosciuto nelle ultime edizioni, totalmente pianeggiante e sarà presidiato dai volontari dell’Antraccoli e dalle forze dell’ordine per far sì che gli atleti possano pensare solo a correre. Gli staffettisti si dovranno passare il testimone, che è munito del chip necessario al cronometraggio del tempo di percorrenza del percorso. Il servizio di cronometraggio è a cura di MySdam”.

Per quanto riguarda le iscrizioni si possono fare sulla piattaforma Endu o anche il giorno stesso della gara, direttamente al luogo della manifestazione, entro le ore 15 ovvero un’ora prima della partenza fissata alle ore 16. Cinque le categorie partecipanti suddivise in: assolute dai 16 ai 49 anni, veterani/e dai 50 a 59, argento m/f da 60 a 69, oro m/f da 70 in su e mista donne/uomini. Molto ricco il montepremi, per i piazzamenti della classifica generale maschile e femminile: 1.a staffetta buono spesa per ciascun frazionista di euro100, 2.a staffetta buoni spesa per ciascun frazionista di euro 50; assoluti maschile: 1.a staffetta buono spesa per ciascun frazionista di euro 40 e dalla 2^ alla 15^ posizione premi in natura; assoluta femminile: 1.a staffetta buono spesa per ciascuna frazionista di euro 40 e dalla 2^ alla 5^ posizione premi in natura; veterani maschile: 1.a staffetta buono spesa per ciascun frazionista di euro 30 e dalla 2^ alla 5^ posizione premi in natura; veterani femminile: 1^, 2^ e 3^ posizione premi in natura; argento maschile: 1^, 2^ e 3^ staffetta premi in natura; argento femminile: 1.a staffetta premi in natura; oro maschile/femminile: 1.a staffetta premi in natura, 2.a staffetta premi in natura; miste (di genere): dalla 1^ alla 5^ posizione premi in natura; per società: 1^, 2^ e 3^; premi speciali ai miglior frazionisti femminile: 1° posto buoni spesa per un totale di euro 100, 2° buoni spesa per un totale di euro 50, 3° buoni spesa per un totale di euro 30; maschile: 1° buoni spesa per un totale di euro 100, 2° buoni spesa per un totale di euro 50, 3° buoni spesa per un totale di euro 30; atleti tesserati RunCard, Eps e categoria allievi (16 e 17 anni d’età): non potranno prendere premi in denaro, a loro verrà consegnato un premio del valore corrispettivo in natura.

Parlando sempre di numeri, questi invece sono relativi ai record di questa nuova edizione dei 3×3,85 km. che è iniziata dal 2017, in precedenza dal 1986 al 2016 era una 4×4 km., maschile: nel 2017 Leo Paglione 11’03’’; femminile: nel 2022 Alice Franceschini 12’22’’; staffetta: nel 2021 G.P. Parco Alpi Apuane 35’15’’.

Speaker della manifestazione sarà l’inconfondibile voce del competente sportivo Marco Rovai.

Per info, chiamare ai numeri: 348.3863615 o 349.3606330, oppure sul sito: www.marciatoriantraccoli.it, o seguendo la pagina Facebook: #asdmarciatoriantraccoli #30staffettapioppino.