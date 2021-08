Antonio Tajani al Caffè de La Versiliana intervistato da Alessandro Sallusti

lunedì 16 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU) _ Il Caffè de La Versiliana torna ad occuparsi di politica. Dopo aver ospitato Giorgia Meloni, Renato Brunetta, Enrico Letta, e in attesa di Matteo Renzi (17 agosto) e Matteo Salvini (18 agosto), il celebre talk show di Marina di Pietrasanta ospiterà per il pomeriggio in programma lunedì 16 agosto alle 18.30 Antonio Tajani, europarlamentare, Vice Presidente di Forza Italia e già presidente del Parlamento Europeo.

Intervistato per l’occasione da Alessandro Sallusti, l’incontro con Tajani sarà l’occasione per avere il suo punto di vista sull’attuale situazione politica ed economica nell’Italia e dell’Europa ai tempi del Coronavirus.