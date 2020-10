ANTIPASTO DI COZZE E VONGOLE

fate aprire a vapore 1 kg di cozze e 1 kg di vongole (se non avete una pentola adatta a farlo va bene un colino di acciaio), preparate in un recipiente una salsina fatta di un ciuffo di prezzemolo e un pochino di aglio tritati finissimi, tre cucchiai di vino bianco secco, magari Vermentino di Luni o Vernaccia per rimanere dalle nostre parti, il succo di mezzo limone, olio evo quanto basta, sale e pepe.

In un vassoio mettete i frutti di mare, sbattete la salsina o amalgamatela bene, condite bene e buon appetito.

FONTE EZIO LUCCHESI