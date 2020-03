“Antichi sapori Apuani. Ricette e segreti”

In questo momento di forzata clausura Andrea e Marinella Campoli vanno in libreria con un libro dal titolo “Antichi sapori Apuani. Ricette e segreti” edito da Tralerighe libri. Prima dell’edizione cartacea però è uscito l’ebook già disponibile in tutte le librerie online.

Duecento ricette della tradizione, facili da fare e con pochi ingredienti, proprio perché legate alla cucina del poco e del senza. Dal pane alle minestre e zuppe, dal farro alla pastasciutta, dalle salse e sughi alle uova, dalle insalate e verdure alla pasta di pane, chiudendo il cerchio sui piatti che per secoli hanno sfamato intere generazioni di contadini. Nei piatti tutta l’arte del riuso e del riciclo, della conoscenza delle mille erbe, delle cotture, dell’uso sapiente delle tante farine presenti: dalla bianca, a quella di semola, alla gialla di granturco, fino a quella di castagne (argomento di un prossimo libro).

Le antiche ricette non contengono conservanti, coloranti e l’unica chimica presente è quella offerta dalla natura. Sono poi le mani delle donne che da secoli impastano, creano, inventano con il poco o spesso il nulla che la Garfagnana offriva. Questo libro è un manuale di cucina facile e divertente da usare, e pronto a nuove creazioni e ricette.