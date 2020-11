Antichi mestieri: lo spranghino.

Difficile che in tanti si ricordino di questo mestiere o che abbiano visto in casa oggetti “sprangati “…io ricordo solo un orcio e uno scaldino aggiustati con delle “graffe di ferro” applicate alla crepa e per mezzo di piccoli buchi fatti con uno speciale trapano a saliscendi come quello che ha in mano quest’uomo nella foto….Incredibile per noi,

oggi, pensare di aspettare il passaggio dello spranghino, per far riparare le stoviglie rotte e di riportarle in tavola, invece di buttarle e comprarne di nuove, ma una volta era così, non si buttava nulla che si potesse riparare.