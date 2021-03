ANTICA VALSERCHIO RICEVE IL MARCHIO SODALITAS CALL FOR FUTURE PER LE INIZIATIVE FORMATIVE “I TESSITORI DEL FUTURO”



Siamo lieti di segnalare che Antica Valserchio – realtà d’eccellenza nella produzione di accessori tessili per i più grandi marchi del fashion system mondiale – ha ricevuto il marchio “Sodalitas Call for Future”, l’iniziativa di Fondazione Sodalitas che coinvolge le imprese impegnate a realizzare un futuro sostenibile per i cittadini del mondo di domani secondo l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.