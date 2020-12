ANTICA MINESTRA DI CASTAGNE E PATATE DELLA GARFAGNANA

questa è una ricetta antichissima della Garfagnana, ma anche di tutto l’Appennino e ci si sono sfamati i nostri nonni, e i nostri avi e forse anche alcuni dei nostri genitori.

La ricetta ha diverse varianti, con il riso o con la pasta, ma anche col pane spezzettato dentro a zuppa, poi oltre le castagne e la pasta o il riso con le patate venivano messi i funghi, freschi o secchi, i fagioli scritti o i giallorini e i fagioli fichi di Gallicano, o i ceci a seconda di quello che c’era in dispensa. Vi dò una di queste ricette, tocca a voi cambiarla a seconda di quello che avete a disposizione.

Solitamente venivano utilizzate le castagne di scarto, quelle rotte, i pezzettini, le altre, per chi ne aveva tante, spesso venivano vendute per comprare un paio di scarpe, proprio come con i funghi trovati.

Si ammollano le castagne secche per una notte, si scolano ma si tiene da parte l’acqua che ha preso sapore di castagna e di fumo del metato, nel frattempo in una pentola si fa imbiondire del porro e un pò di cipolla, poi dopo almeno un quarto d’ora di cottura si aggiungono le castagne scolate a insaporire e le poatate tagliate a dadini.

Unite sia il latte che l’acqua del bagno delle castagne, in parti uguali, cuocete per un’ora circa, assaggiate se le castagne sono tenere, se lo sono aggiungete a questo punto fagioli lessati o i ceci lessati, i funghi, quello che volete, la pasta corta tipo conchiglie o pipe o ditalini grossi, un tocco di classe sarebbe fare una pasta con farina tipo 1, spianarla non finissima e strapparla direttamente in pentola con le mani, cuocete ancora e dopo poco siete pronti.

Buona calda, fredda, col latte ghiaccio o la panna di latte versata sopra nel piatto.

Naturalmente aggiustate di sale e di pepe (a volte quello non c’era) prima di mettere la pasta e per i cultori del sapore una punta di rosmarino in cottura ci sta bene.