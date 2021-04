Annullato anche il Miccio Canterino: tutto il Palio rinviato al 2022

SERAVEZZA – Salta anche l’edizione 2021 del Festival del Miccio Canterino. Le speranze di poter organizzare almeno la manifestazione canora del Palio dei Micci di Querceta è sfumata in queste ore, dopo lunghe settimane di valutazioni. Lo ha annunciato in una nota la vigilia di Pasqua la Pro Loco insieme alle otto contrade.

“Il persistere della emergenza pandemica, con un numero di contagi consistente ed una curva che non ha dato ancora segni di inversione, unitamente ai ritardi nella campagna vaccinale, impediscono, allo stato, di organizzare con la dovuta serenità la manifestazione,che coinvolgerebbe comunque un gran numero di contradaioli.”

Con l’annullamento del Miccio Canterino saltano a questo punto – per il secondo anno consecutivo – tutte le manifestazioni di Querceta: staffetta, sbandieratori, torneo di calcio, miss e soprattutto il Palio, per il quale si era ipotizzato un eventuale recupero a settembre che al momento risulta impossibile. Per il Festival canoro si era lavorato a lungo per ospitare sul palco all’aperto di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, all’inizio dell’estate. Ma alla fine gli organizzatori hanno dovuto gettare la spugna.

La manifestazioni del Palio coinvolgono da oltre 60 anni decine di migliaia di persone di ogni generazione, constrette per il secondo anno a fermarsi e rinunciare ad uno spirito di aggregazione e competizione che fa parte della cultura e del folklore di quel territorio. La speranza è che la vaccinazione di massa consenta di riportare il Palio, così come tutti lo ricordano, a primavera del 2022.

fontenoitv