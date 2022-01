Annullata l’edizione 2022 del Carnovale Porcarese: rimane la lotteria

La decisione arriva dal Comune e dall’associazione Happy Porcari per contenere i contagi

L’emergenza Covid-19 mette un freno al Carnovale Porcarese. L’edizione 2022 non si farà, almeno non nel consueto periodo che precede la Quaresima. Una decisione maturata di concerto dal Comune e dal direttivo dell’associazione organizzatrice Happy Porcari per non creare occasioni di facile diffusione del virus e, al contempo, non stravolgere una manifestazione che, prima della pandemia, richiamava in piazza Felice Orsi circa duemila partecipanti per ogni uscita dei carri allegorici.

Come spiega il presidente dell’associazione, Pierluigi Rumbo, eventi di questa portata non si possono improvvisare: “Ci vogliono mesi e mesi di lavoro e di fronte a un quadro epidemiologico e normativo così fluido fare previsioni a lungo termine non è possibile. Abbiamo investito, come sempre, tanta passione e tanto entusiasmo per questa edizione della ripartenza ma oggi dobbiamo fare un passo indietro per la salvaguardia della salute collettiva. Andremo avanti soltanto con la lotteria: abbiamo già acquistato i premi, anche grazie alla disponibilità dei nostri sponsor, e speriamo, in questo modo, di poter recuperare parte delle spese sostenute finora per affittare il capannone e per la manutenzione dei carri”.

La manifestazione è stata sospesa anche lo scorso anno a causa della pandemia. Per il 2022, grazie anche alla campagna di vaccinazione in corso, l’organizzazione era tornata a crederci e per questo, da mesi, i volontari di Happy Porcari avevano dato il via alla preparazione della 42esima edizione: dai bozzetti alla realizzazione dei carri, dai contatti con gli artisti alle richieste di autorizzazioni. Purtroppo l’avanzare della variante Omicron ha costretto a una repentina revisione dei piani.

Aggiunge il sindaco, Leonardo Fornaciari: “Abbiamo scelto di comportarci con la massima responsabilità per la tutela della salute pubblica in assenza di indicazioni certe da parte del governo sulle regole che dovremo condividere dall’1 febbraio. La prima data, prevista per domenica 30 gennaio, era già saltata per le disposizioni vigenti. Con dolore abbiamo condiviso e appoggiato la decisione di Happy Porcari di fermare le macchine e rimandare questo atteso appuntamento con la tradizione. Non si esclude, tuttavia, di proporre un’edizione estiva del Carnovale Porcarese, se la situazione sanitaria lo consentirà”.

I tagliandi della lotteria saranno in vendita nei negozi di Porcari che esporranno la locandina gialla del Carnovale fino al 20 febbraio. In palio, per chi si aggiudicherà il primo premio, c’è un’auto, una Panda My21 1.0 70cv Hybrid. Il vincitore del secondo premio, invece, volerà a Parigi per tre giorni nel parco di Disneyland con la famiglia: compresi nel pacchetto ci sono il viaggio in aereo, l’hotel all’interno del parco e i biglietti di ingresso per due adulti e due bambini sotto i 12 anni. Infine un nuovissimo iPhone 13 Pro max premierà il terzo estratto. L’organizzazione ringrazia gli sponsor dell’iniziativa: Anotherent, MoSi – viaggi e pellegrinaggi e Calf.