“Anniversari cameristici” ai “Giovedi di Sant’Antonio”

Nuovo appuntamento in musica con “I giovedì di Sant’Antonio”, la rassegna organizzata nello spazio all’aperto della parrocchia di Tonfano dall’associazione culturale “Giulio Rospigliosi”, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta.

La sesta serata (giovedì 3 agosto), con inizio alle 21,30, offrirà al pubblico di Marina gli “Anniversari cameristici del ‘900”, musiche di Rachmaninov, Prokofiev e Poulenc proposte dal duo violoncello-pianoforte formato da Nicola Fiorino e Filippo Balducci.

Nicola Fiorino, violoncellista con esperienza di livello europeo, si è diplomato alla Musikhochschule di Detmold, in Germania, avviando poi collaborazioni con importanti compositori. Filippo Balducci, vincitore di concorsi pianistici nazionali e internazionali, è docente di corsi di perfezionamento in tutta Europa e ha registrato brani per Rai e per la stazione radio statunitense Wguc.

L’ingresso è a libera offerta. Informazioni al numero 335 5439579 o all’indirizzo di posta elettronica info@acmrospigliosi.it.