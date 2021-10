ANNEGA IN MARE UN UOMO A LIDO DI CAMAIORE

Chiamata delle 15.50 per persona annegata in mare in corrispondenza del bagno Lido Blu a Lido di Camaiore.

Si tratta di un uomo dell’età apparente di circa 80 anni (non sappiamo di più) che è stato tirato fuori dall’acqua da persone che erano lì sul bagnasciuga.

Poi arrivati soccorritori che hanno provato anche manovre rianimatorie ma non c’è stato niente da fare. Intervenute ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore e automedica sud. Avvertita anche Capitaneria di porto