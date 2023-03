Andreucci si conferma Re della Terra, la legge del più forte

MOTORI – La stagione 2023 nel Campionato Italiano Rally Terra di Paolo Andreucci e Rudy Briani inizia con una spettacolare vittoria al Rally della Val D’Orcia. Il portacolori della Scuderia M33 e Skygate, al volante della Skoda Fabia Rally2 gommata MRF Tyres, ha sorpreso ancora una volta pubblico e addetti ai lavori con un’incredibile rimonta sull’ultima speciale della gara.

Partito con il numero uno sulle fiancate, in virtù del campionato vinto lo scorso anno, ha dovuto “spazzare” le strade per tutti e questo gli è costato secondi preziosi al primo giro. Ma come spesso accade e come ormai ci ha abituati, il plurititolato garfagnino è riuscito in una magistrale rimonta sul finale. Dopo aver vinto la speciale Radicofani 1 e 2, ma pagato secondi preziosi sulle restanti speciali, si presentava all’ultima speciale di 9.70 chilometri con un gap di 10 secondi dall’allora leader della gara Giacomo Costenaro. Impossibile per molti recuperare più di un secondo al chilometro, ma non per Andreucci, che con un tempo di 5’53″2 è riuscito a battere Costenaro di 13,5 secondi, operando un clamoroso sorpasso con un vantaggio finale di 3,5 secondi. Roba da fuoriclasse assoluto. Ovazione del numeroso pubblico in prova, che sfidando nebbia e pioggia, non si è perso la possibilità di assistere ad una gara altamente spettacolare. Le difficili condizioni meteo, così come le critiche condizioni della strada, hanno nuovamente esaltato le doti di guida di Paolo Andreucci. Sul terzo gradino del podio il giovane pilota fiorentino Tommaso Ciuffi. Un Val d’Orcia all’insegna del rallismo lucchese perchè oltre al solito sontuoso Ucci va segnalata l’eccellente prova di Luca Panzani, quarto assoluto e protagonista di una grande corsa con Francesco Pinelli alle note. Buono anche il sesto posto dell’equipaggio formato dal versiliese Emanuele Dati e dal capannorese Giacomo Ciucci. Appuntamento e rivincita per tutti il 21 maggio sugli sterrati del classico rally dell’Adriatico.

fonte noitv