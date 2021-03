“Lascia l’incarico ma “non gli garba” e lo dice in faccia a Letta perché “il metodo è sbagliato”. Fa politica perché gli piace e poi arte, sigari. Ha sfidato Zingaretti ma ha smesso appena si è dimesso.

Adorabile faccia tosta! Si dimette da capogruppo al Senato del Pd, ma dice “lo faccio ma questo metodo non mi piace”. Nicola Zingaretti? Lo pizzicava quando era segretario e ha smesso un attimo dopo le sue dimissioni. Il M5s? Alleati, ma non è che gli piacessero: “Io rimango un liberale riformista”. E dicono che Andrea Marcucci che lascia la carica più strattonata d’Italia dopo il pressing di Enrico Letta, non abbia bisogno della politica perché vive di suo.

Non è forse un complimento? Fa capire come abbia davvero una passionaccia di farla. Accusato di non capire le ragioni delle donne, di essere una quinta colonna renziana, non solo non si è mai infuriato ma ha sempre sorriso e mandato al diavolo quanti glielo rimproveravano. E non per allarmare Letta, ma non è forse più sincero lui che a viso aperto, in una riunione di fronte a tutti i senatori del Pd, gli confessa, “caro Enrico, mi dispiace che non sia stato riconosciuto il lavoro fatto in questi anni” al posto di chi si dimette senza dubbio ma con il veleno nello stomaco? Alla Camera, Graziano Del Rio ha lasciato l’incarico di capogruppo. Dovrebbe prendere il suo posto Deborah Serracchiani, anche se Marianna Madia adesso è favorita perché la prima è presidente di commissione e le dimissioni sono una perdita per il partito: finisce che la afferra qualcun altro.