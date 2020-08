Sono uno di vecchia scuola, lo ricordo spesso a chi mi intervista.

E quindi sostanzialmente voterò Sì al referendum confermativo del 20-21 settembre, perché il tema del taglio dei parlamentari, è frutto di un accordo sottoscritto un anno fa, alla nascita del nuovo governo.

Accordo che io ho firmato, ma di cui tutti erano consapevoli.

Il taglio lineare dei parlamentari non è una eresia e non è n eanche una cura, visto che il bicameralismo perfetto (ovvero il sistema che dovremmo modificare) resta esattamente come era.

Il mio Sì quindi sarà a bassa voce, non userò la gran cassa.

Apprezzo invece il bel dibattito che si è aperto nel Pd, e considero scontato che venga contemplata anche la libertà di coscienza nel voto.